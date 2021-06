Stiri pe aceeasi tema

- „Ca urmare a deciziei de impunere nr. 3/14/05.2021, prin care s-a stabilit in sarcina Companiei Locale de Termoficare COLTER S.A. obligatia fiscala in valoare de 106.863.467 lei, pentru nerestituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, am formulat o contestatie la Administratia Fondului…

- Societatea de termoficare a Timișoarei a contestat sancțiunea de 106 milioane de lei pe care a primit-o de la Administrația Fondului pentru Mediu. Directorul Colterm ii asigura pe timișorenii racordați la sistemul centralizat de incalzire ca „nu vor fi afectați in niciun fel de aceasta situație”.

- Compania Colterm considera amenda impusa societații pentru faptul ca nu a depus la timp certificatele verzi ca fiind nelegala și nevalida. In concluzie, respectiva amenda de 21 de milioane de euro a fost contestata la Administrația Fondului pentru Mediu. Informația a fost transmisa cu doar cateva ore…

- Societatea de termoficare Colterm din Timișoara a fost sancționata cu peste 21 de milioane de euro, pentru ca nu a cumparat certificatele de emisii gaze cu efect de sera (EUA), pentru poluarea produsa in 2020. Administrația Fondului pentru Mediu a emis inca din 14 mai o decizie de impunere pentru 106.863.467…

- Scandal intre autoritațile locale din Timișoara dupa ce Colterm, societatea locala de termoficare a fost amendata cu aproape 21 milioane de euro de Administrația Fondului pentru Mediu pentru ca nu a cumparat certificate de dioxid de carbon.

- Fostul primar al municipiului Timisoara Nicolae Robu a solicitat public Directiei Nationale Anticoruptie sa il ancheteze pe actualul edil, Dominic Fritz, pentru ca a creat un prejudiciu de peste 20 milioane de lei, dupa ce societatea de termoficare Colterm a fost amendata de Administratia Fondului…

- Colterm, compania de termoficare a Timisoarei, a fost penalizata de Administratia Fondului pentru Mediu cu o amenda de peste 21 de milioane de euro (106 milioane de lei) pentru ca nu a achizitionat certificatele verzi cerute de lege.

- Societatea de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm , a fost sancționata de catre Administrația Fondului pentru Mediu cu 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane de euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, care sunt obligatorii pentru ca este un mare poluator.…