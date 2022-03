Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini din satelit arata o noua desfașurare a peste 100 de vehicule militare și zeci de corturi pentru trupe in sudul Belarusului, langa granița cu Ucraina, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters.

- Rusia a trimis și mai multe forțe la granița cu Ucraina, fapt dovedit de imaginile surprinse din satelit. Secretarul de stat american Antony Blinken este de parere ca Rusia ar putea lansa o invazie in orice moment.

