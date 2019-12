Stiri pe aceeasi tema

- Sub deviza „FC FCSB nu e Steaua”, suporterii de la Asociația Steliștilor 1947 planuiesc sambata, la tragerea la sorți pentru grupele EURO 2020, sa se prezinte la Romexpo și sa inmaneze cate un pliant informativ tuturor invitaților. In pliant se prezinta situația actuala a celor de la FCSB, care au…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Acest lucru se poate face odata cu schimbarea Constitutiei si, sigur, cand ajungem la schimbarea Constitutiei, voi relua aceasta tema", a raspuns Iohannis la o intrebare pusa de jurnalisti despre faptul ca in campania din 2014 a spus ca primul lucru pe care il va face…

- Președintele american Donald Trump a decis grațierea a doi militari acuzați de crime de razboi și i-a redat gradul unui al treilea, ignorând astfel sfaturile oferite de Pentagon, relateaza postul CNN, citat de Mediafax.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, și alți oficiali din cadrul…

- Ca urmare a incetarii detasarii si imputernicirii colonelului Bixi-Pompiliu Mocanu, conducerea Ministerului Apararii Nationale a decis scoaterea la concurs a functiei de comandant (presedinte) al Clubului Sportiv al Armatei (CSA) „Steaua”.

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat, miercuri, lansarea oficiala a ofensivei asupra Siriei, vizand forțele kurde din nordul teritoriului sirian, relateaza site-ul postului BBC. Anunțul inceperii atacului militar de catre trupele turce vine in urma declarațiilor facute de autoritațile…

- Clubul Sportiv al Armatei tine sa clarifice lucrurile dupa ce Dumitru Dragomir a declarat ca se ofera se negocieze o impacare intre Gigi Becali si clubul Armatei. FCSB, din nou STEAUA. Suma pe care trebuie sa plateasca Gigi Becali pentru MARCA si PALMARES "Ca urmare a aparitiei in spatiul…

- ​Helmuth Duckadam (60 de ani) a reacționat la anunțul facut de Dumitru Dragomir (73 de ani), conform caruia e dispus sa fie negociator pentru Gigi Becali într-o eventuala împacare între FCSB și Armata, iar brandul Steaua sa revina la latifundiarul din Pipera, potrivit Mediafax.Eroul…

- O serie de imagini video in care presedintele Sissi si armata egipteana sunt acuzate de coruptie provoaca de mai multe zile agitatie pe retelele sociale in Egipt. In aceste inregistrari in araba, un om de afaceri, Mohamed Aly, exilat in Spania, afirma ca autoritatile ii datoreaza milioane de lire…