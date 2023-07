Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un copil in varsta de 5 ani, au ramas izolate, in timpul nopții de duminica spre luni, pe o insula de pe raul Strei, din județul Hunedoara, ele avand nevoie de intervenția salvatorilor din cadrul ISU.

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, la ieșirea din Petroșani spre Deva. La locul incidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Petroșani, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Capitanul Petru Cibian, cadru militar de la ISU Hunedoara, calatorea duminica spre Suceava cand, in zona localitații nemțene Grințieș, la doar cațiva metri in fața sa, doua mașini au fost implicate intr-un accident grav. Alaturi de alți doi barbați cu pregatire pentru situații de urgența, capitanul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in Defileul Jiului, in județul Gorj, aproape de limita cu județul Hunedoara. Un motociclist a fost resuscitat pe carosabil in urma unui accident a carui cauze urmeaza sa fie stabilite. La fața locului au intervenit de urgența echipaje SMURD și de Ambulanța…