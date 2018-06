Colesterol total. Lista completă a alimentelor care scad colesterolul. Tu cât de des le consumi? Iar daca ti-ai propus sa mananci sanatos, primul pas este sa ai in camara alimente care scad colesterolul marit si sunt benefice inimii. Aceste produse nu doar ca reduc nivelul colesterolului insa tin si tensiunea arteriala in limite normale. Daca nu stii ce alimente te ajuta sa tii departe colesterolul marit, iata o lista pe are s-o iei cu tine cand mergi la supermarchet: Colesterol total # 1. Alimente de baza pentru frigider Colesterol total # 1. Alimente de baza pentru frigider Fructe si legume proaspete: Pline de vitamine, minerale si alti nutrienti fructele si legumele au si fibre care scad colesterolul si imbunatatesc sanatatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

