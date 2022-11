Colegiul Medicilor îşi face un corp de experţi pentru cazurile de malpraxis Colegiul Medicilor din Romania (CMR) intentioneaza sa infiinteze un corp al expertilor medicali care sa realizeze expertiza judiciara in caz de malpraxis. Expertiza medicala va fi oferita instantelor civile de catre medici acreditati din toate specialitatile care cunosc foarte bine practica medicala, inclusiv ghidurile si protocoalele medicale, pentru a lamuri daca este vorba despre malpraxis sau nu. „Credem ca introducerea unui corp al expertilor medicali, format din medici practicieni de diferite specialitati, acreditati sa ofere expertiza judiciara instantelor ar permite fluidizarea mecanismului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Asociatia Forta Fermierilor protesteaza public impotriva modului scandalos in care unii functionari din Directiile Agricole Judetene si-au desfasurat activitatea in cadrul comisiilor locale de constatare a suprafetelor calamitate”, a transmis, vineri, Asociatia Forta Fermierilor. Reprezentantii acesteia…

- Colegiul Medicilor din Romania anunta, joi seara, ca isi propune eficientizarea mecanismelor de raspundere civila si disciplinara in caz de malpraxis. In acest sens, se ia in calcul infiintarea unui corp al expertilor medicali care sa realizeze expertiza judiciara pentru instantele civile, pentru…

- Colegiul Medicilor din Romania anunta, joi seara, ca isi propune eficientizarea mecanismelor de raspundere civila si disciplinara in caz de malpraxis. In acest sens, se ia in calcul infiintarea unui corp al expertilor medicali care sa realizeze expertiza judiciara pentru instantele civile, pentru…

- Colegiul Medicilor din Romania iși propune ca in perioada urmatoare sa dezbata alaturi de experții medicali mai multe probleme din sistem la care sa gaseasca și sa implementeze soluții: printre acestea erorile medicale și cazurile de malpraxis. O intalnire a avut loc la Timișoara.

- Sectorul IT&C reprezinta aproape 7- din PIB-ul Romaniei, fiind o industrie strategica cu perspective excelente pentru viitor. Pentru a-si atinge potentialul, companiile din IT aflate la inceput de drum au nevoie de o legislatie coerenta, care sa le faciliteze cresterea rapida pentru revendicarea statutului…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, marti, ca institutia pe care o reprezinta va infiinta un hub national in domeniul inteligentei artificiale. El a declarat, cu prilejul participarii sale la un eveniment despre inteligenta artificiala, care a avut loc, marti,…

- Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 7 octombrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, un concert cameral susținut de violoncelistul Filip Papa și pianistul Horia Mihail. In program, lucrari ale compozitorilor Joseph Haydn, Manuel de Falla și Johannes Brahms. Filip Papa a studiat pianul in orasul…

- ”Prime Kapital, dezvoltator si investitor imobiliar integrat, si partenerul sau de investitii MAS PLC, investitor si operator deproprietati sustenabile cu o prezenta puternica in Europa Centrala si de Est (CEE), intentioneaza sa investeasca, pana in 2029, 1,97 miliarde de euro in proiecte de retail,…