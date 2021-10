Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova va fi centrul special pentru proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile scolare din Dolj. Vor fi amenajate 26 de sali de examen in care sunt asteptati 378 de candidati, vineri, 15 octombrie. Au mai ramas doar trei zile pana la organizarea probei scrise pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din scoli si gradinite. In Dolj, centrul special pentru concurs va fi organizat la Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova. „Vor fi 26 de sali de examen. In fiecare…