- Marius Șumudica, 52 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor detalii ale dialogului cu președintele Turciei. Erdogan a glumit cu romanul, „pareai mai gras la TV”, bucureșteanul a replicat indrazneț, apoi au vorbit despre posibilitatea de a deveni cetațean turc. ...

- Cheile noilor locuințe au fost predate sambata unora dintre persoanele ramase fara adapost dupa cele doua cutremure cu magnitudine peste 7 care s-au produs pe 6 februarie 2023 in sudul și centrul Turciei și care au afectat și Siria vecina, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Cele doua sesime,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a prezentat joi candidatul la alegerile municipale din 31 martie la Ankara, care va avea misiunea dificila de a recistiga capitala Turciei, trecuta in miinile opozitiei in 2019. Turgut Altinok, actualul primar in Kecioren, unul dintre cele mai populate cartiere…

- Erdogan ii amenința printre dinți pe liderii UE, dupa negocierile cu Moldova și Ucraina: 'Procesul va ajunge intr-un punct mort!'Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca negocierile dintre Ucraina și Republica Moldova privind aderarea la UE vor dura pe termen nelimitat, așa cum a fost…

- Turcia respinge planurile de a stabili o "zona tampon" post-razboi in Gaza, deoarece ar fi lipsita de respect pentru palestinieni, a afirmat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters. Agentia Reuters a relatat saptamana trecuta ca Israelul a transmis planuri pentru zona tampon…

- Hamas a anuntat sambata ca a finalizat eliberarea ostaticilor thailandezi din Fasia Gaza, ca urmare a eforturilor presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, potrivit unui comunicat, informeaza Rador Radio Romania."In raspuns la eforturile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, Miscarea de Rezistenta…