- Gabi Lunca (82 ani), marea doamna a muzicii lautaresti din Romania, s-a stins din viata, din cauza COVID-19. A murit la varsta de 83 de ani, dar a lasat in urma o mostenire artistica uriasa. Anuntul mortii a fost facut de una dintre fiice, Estera Onoriu, in noapte de vineri spre sambata, pe o retea…

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut de fiica ei pe Faceebok. Artista era internata cu COVID la Spitalul Județean Ilfov, potrivit RomaniaTv. “Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viața intreaga! O sa ne revedem…”,…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 63 de ani. Soția lui Aurel Padureanu era infectata cu Covid-19, iar medicii au precizat ca a murit in urma unui stop cardio-respirator. Iata ce alte probleme de sanatate mai avea regretata artista.

- Un medicament utilizat in tratarea alergiilor s-a dovedit eficace impotriva COVID-19 si a fost folosit pentru tratarea a peste un milion de persoane la nivel global, a precizat marti Sistemul National de Sanatate (NHS) din Anglia, potrivit DPA. Dexametazona, folosita in tratamentul alergiilor severe,…

- ”Este la ATI, e stabila, mananca, vorbește. E un virus pervers. E deja in a 12-a zi de boala. Din pacate, virusul nu te intreaba cați ani ai și nici cine ești. Este stabila, cooperant, dar este nevoie de masca de oxigen. Ținand cont de varsta dansei nu ne putem pronunța. Am auzit de COVID, cat este…

- Marea majoritate a specialiștilor sunt de acord ca suntem in debutul valului trei al pandemiei, pentru ca vedem in fiecare zi o creștere a numarului de cazuri depistate, a numarului de cazuri internate in spitale și a numarului de cazuri cu acces in terapie intensiva, deci clar suntem in derularea acestui…

- PSD solicita din nou demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa ce s-a descoperit ca la un spital din Sibiu bolnavii de COVID-19 era sedati si legati de paturi, pentru a nu deranja cadrele medicale. “Colegii mei sunt ingrijorati de ceea ce se intampla la spitalul de la Sibiu, unde bolnavii…

- Regele Suediei, Carl Gustav al XVI-lea și regina Silvia au fost vaccinați, vineri, impotriva COVID-19 , informeaza AFP, citata de Agerpres . Cei doi au primit prima doza de vaccin la Castelul Stenhammar, situat la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Stockholm, unde locuiesc in prezent. „Marea vaccinare…