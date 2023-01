Stiri pe aceeasi tema

- Colegii lui Mitica Popescu au facut declarații cutremuratoare dupa ce au aflat de moartea regretatului actor, iar Romica Țociu se afla printre ei. Actorul și-a exprimat in cuvinte regretul fața de pierderea pe care lumea artistica romaneasca a suferit-o astazi, spunand ca a fost unul dintre actorii…

- Ieri, 6 decembrie, cand toți copiii desfaceau cadourile de la Moș Nicolae, fiul Mihaleei facea același lucru, dar fericirea familiei din Iași nu avea sa dureze mult. Tanara mama de 29 de ani a murit la scurt timp dupa ce a plecat de acasa, intr-un accident rutier teribil, iar acum apar noi detalii sfașietoare…

- Carmen Tanase a oferit un interviu emoționant, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita actrița a vorbit cu ochii in lacrimi despre moartea tatalui ei. Ce a marturisit cu privire la ziua in care parintele ei s-a stins din viața.

- Fiica lui Constantin Codrescu a transmis un mesaj emotionant dupa moartea tatalui sau. Constantin Codrescu s-a stins din viața la 91 de ani, iar cea care a anunțat moartea celebrului actor, fiica sa, ar mai fi vrut ceva de la el, insa nu a apucat sa-i mai spuna. Fiica lui Constantin Condrescu, mesaj…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Randi este și el pe lista artiștilor care au avut ocazia sa colaboreze cu regretatul Nosfe, iar vestea morții sale l-a lasat in stare de șoc. Artistul recunoaște ca nici nu a crezut ca e adevarat, inițial. Cantarțul a facut declarații sfașietoare la Antena Stars.

- Colegii de trupa ai lui Nosfe au povestit cu lux de amanunt cum a decurs ultima lor seara pe scena, alaturi de Nosfe. Baieții de la Șatra Benz au dezvaluit un detaliu care ar putea sa explice tragicul lui sfarșit.

- In aceasta seara, de la 20:30, antrenorii „Vocea Romaniei” continua sa intoarca scaunele pentru vocile care fac scena sa vibreze. Nu vor lipsi replicile dure dintre ei pentru ca fiecare iși dorește sa aiba cei mai bun concurenți in echipa sa.„Colegii mei nu sunt de acord cu mine acum și imi pare rau…