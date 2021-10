Colectiv Florin Cîțu a aprins o lumânare în memoria victimelor. Reacțiile de revoltă ale internauților Premierul interimar Florin Cîțu a precizat sâmbata, pe Facebook, ca a aprins o lumânare în memoria celor care au murit la Colectiv în urma cu 6 ani, afirmând ca &"durerea este la fel de puternica&". Postarea sa a stârnit însa un val de revolta foarte mulți internauți reproșându-i &"fariseismul&" și transmițându-i sa-i fie rușine pentru ca nici acum nu s-a facut dreptate în dosarul Colectiv, dar și pentru haosul cu care se confrunta România în plina criza sanitara când oamenii mor cu zile în spitale. Pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

