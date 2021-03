Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la doua categorii ale premiilor Oscar, pentru „Cel mai bun film strain” și pentru „Cel mai bun documentar”. In 2020, filmul „Colectiv” a castigat Premiul academiei Europene de film pentru cel mai bun documentar. Pelicula a mai luat…

- Documentarul „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj international”,…

- Documentarul „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj…

- Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a devenit luni primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar, unde va concura la categoriile ''cel mai bun documentar' si "cel mai bun lungmetraj international", potrivit platformelor online ale Academiei

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar, noteaza news.ro. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai…

- CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 890 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi, in Republica Moldova. Din numarul total, noua sunt de import, iar restul sunt cu transmitere locala. © Photo : sxodim.kzKomarovski a evaluat șansa de reinfectare cu…

- Documentarul ‘colectiv’, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marti la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, in general, anunta unii dintre favoritii potentiali la Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Aceasta productie cinematografica reprezinta…

- Barack Obama a postat pe pagina sa de Instagram o lista cu filme si seriale aparute in 2020 si despre care fostul presedinte spune ca sunt preferatele sale in acest an. La categoria filme, pe primul loc se afla filmul produs printre altii de Denzel Washington si care o are in rolul principal pe Viola…