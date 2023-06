Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat a fost vanduta colectia legendei cinematografiei Alain Delon: Suma este de doua ori mai mult decat estimarea.Cele 80 de opere de arta care alcatuiesc colectia legendei cinematografiei Alain Delon au fost vandute joi la licitatie la Paris pentru peste opt milioane de euro cu taxe, de doua ori…

- Premiile in bani la editia din acest an a turneului de la Roland Garros, singurul de Mare Slem pe zgura, vor fi de 49,6 milioane de euro, cu 12,3% mai mari decat in 2022, au anuntat organizatorii competitiei de la Paris, vineri, citati de Reuters.

- Centrul Pompidou din Paris se va inchide pentru ample lucrari de renovare și modernizare. Șantierul va incepe in 2025 și se va incheia in 2030. Inițial, lucrarile au fost programate mai devreme pentru a se finaliza in 2027, cand muzeul implinește 50 de ani de activitate.

- Cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai din acest an s-a majorat cu circa 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, productia estimata de procesatori fiind de aproximativ 18 milioane de mititei, ceea ce inseamna ca jumatate dintre romani vor consuma acest emblematic produs, sustine Dana Tanase,…

- Ambasada R. Moldova in Franța are din 6 februarie 2023 un nou sediu. Imobilul cumparat pentru misiunea diplomatica a țarii noastre este amplasat pe adresa 19 Rue Henri Rochefort, la Paris, Franța, transmite Ziarul de Garda. {{673789}}MAEIE susține ca noul sediu al Ambasadei R. Moldova in Franța a costat…

- Vamesii francezi au confiscat 12 tone de tutun de contrabanda sub forma a 600.000 de pachete de tigari in valoare de sase milioane de euro, intr-un camion care venea din Belgia, au anuntat vineri autoritatile franceze citate de AFP. Camionul era inmatriculat in Romania si era condus de un cetatean moldovean.Vehiculul…

- Un numar de 81 de opere de arta care compun colectia legendei cinematografiei franceze Alain Delon vor fi expuse in mai multe orase ale lumii, inainte de a fi scoase la licitatie la data de 22 iunie, a anuntat marti la Paris casa de licitatii Bonhams-Cornette de Saint Cyr, transmite AFP.

