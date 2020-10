Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii, barbatul se afla in stare foarte grava, internat la spital, iar sotie lui urmeaza sa fie si ea internata, precizeaza Digi24. Citeste si: Gabriela Firea: Profesorii sunt amenintati ca daca merg la testele lui Firea ii dau afara Tot mai multe școli din București au raportat,…

- Proiectul "Ora de caligrafie", aflat la cea de a patra editie, a continuat in conditiile impuse de pandemie, personalitati din diferite domenii trimitand elevilor clasei a III-a de la Scoala Gimnaziala nr. 1 "Sf. Voievozi" scrisori scrise de mana la inceputul acestui an scolar special. …

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș astazi faptul ca un dascal care lucreaza la Școala Gimnaziala ”George Coșbuc” din Sighetu Marmației a fost confirmat ca fiind pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19). CJSU Maramureș: Cadrul didactic confirmat a desfașurat o singura ora de curs…

- Chiar cu o zi inainte de inceperea școlii, trei invațatoare de la Școala Gimnaziala nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara au fost confirmate pozitiv cu coronavirus. Una dintre ele s-a intors din Grecia, unde se afla in vacanța. Alte cinci persoane care au intrat in contact direct cu cele depistate pozitiv,…

- Anamaria Prodan face tratamente de mii de euro pentru regenerarea parului. Dupa ce timp de mai mulți ani a purtat o coafura care i-a daunat foarte mult parului ei, impresara a decis ca vrea sa aiba un par lung și sanatos, insa, in același simtp iși dorește coafuri și nuanțe cat mai spectaculoase. Pentru…

- Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza, in perioada 13 – 20 august 2020, Atelierele de lectura „O FILA DE POVESTE”. Manifestarea se deruleaza in cadrul unui program dedicat unei alt fel de sarbatori a orașului: o sarbatoare cu masca, sub semnul precauției. Insa respectarea regulilor…

- Trei copii de la doua scoli din Targu-Jiu au fost confirmati cu coronavirus dupa ce au revenit din tabere care au avut loc la Brasov si pe litoral. In urma anchetei epidemiologice, 97 de elevi au fost izolati la domiciliu de catre DSP, potrivit news.ro.Potrivit www.gorjonline.ro, trei elevi…

- Proiectul de lege popus de Hubertus Heil interzice subcontractarea in domeniile esențiale precum sacrificarea animalelor și procesarea carnii. De asemenea, se arata ca se reglementeaza mult mai strict cazarea in comun a agajaților, stabilindu-se astfel o cota anuala de inspecții pe teren,…