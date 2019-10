– Domnule primar, cum a decurs campania de colectare a gunoiului din comuna, in colaborare cu firma Brantner? – Acțiunea a debutat pe 1 iulie 2019 și, cu aceasta ocazie, mulțumesc locuitorilor comunei Alexandru cel Bun, pentru ințelegerea de care au dat dovada in ultimele saptamani, in privința colectarii selective a deșeurilor care nu mai fac trebuința in gospodarii. Menținerea unui mediu curat in comuna noastra arata nu numai gradul de ințelegere a problemelor, dar și faptul ca trebuie sa menținem un mediu curat, un aer care sa ne primeneasca organismele in orice moment al zilei. Colectarea…