- Asociația Timișoara 2021, inființata in anul 2011 pentru a pregati dosarul de candidatura pentru obținerea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru anul 2021, invita partenerii programului cultural ai viitoarei capitale culturale europene sa reflecteze impreuna asupra proiectelor comune care…

- „Teatrul ca rezistența”, un program al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, inclus in proiectul cu finanțare europeana Heritage Contact Zone prin programul Europa Creativa, va organiza un atelier online care va avea loc in data de 13 mai și la care sunt invitați sa se inscrie organizații…

- Intrebat despre o reducere a salariilor in cadrul Asociatiei Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii pe timp de pandemie, Nicolae Robu a trecut pe pozitii ofensive. Acesta a spus ca nu a fost informat si ca in cadrul asociatiei „nu sunt in regula unele abordari”. Robu nu a ezitat sa-si asume meritele…

- Horațiu Rada, președintele Consiliului Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, a transmis un mesaj „pentru aceste vremuri complicate”. Rada iși incepe mesajul amintind ca numeroase evenimente sportive, culturale sau tehnologice cu tradiție au fost nevoite sa-și anuleze…

- Timisorenii sunt indemnati sa iasa cu cu lanterne sau cu lumini, la ferestrele sau balcoanele propriilor locuinte, miercuri, 8 aprilie, timp de un sfert de ora, incepand cu ora 21:00, in semn de solidaritate cu cei care sunt in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus, precum si ca un mesaj de…

- Initiativa apartine Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, iar printre protagonistii clipului video se numara medicul primar boli infectioase Virgil Musta, precum si doctorii Cristian Oancea, Voichita Lazureanu si Ovidiu Fira-Mladinescu. "Desi la Timisoara inregistram o situatie…

- Restricțiile impuse de starea de urgența decretata in urma pandemiei afecteaza și proiectele Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021. „In aceasta perioada prin care trecem in lupta contra COVID-19, și in incercarea de stopare a raspandirii acestui virus, fiecare dintre noi este pus…

- Directorul executiv al Asociatiei "Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii" (CEC), Simona Neumann, a lansat, miercuri, ideea regandirii modului in care "Timisoara va lumina orasul, tara, Europa, in anul 2021", pe fondul aparitiei COVID-19, care impune o viziune noua asupra proiectului cultural.…