Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca negocierile pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen aerian si naval ar putea fi incheiate in urmatoarele doua zile, iar cele pentru terestru in anul 2024. Premierul a adaugat și ca negocierile pentru Spatiul Schengen terestru ar putea fi incheiate…

- Razvan Patriche, capitanul lui Dinamo, a recunoscut la finalul meciului pierdut cu U Cluj, scor 0-1, ca echipa a intrat intr-un blocaj din care nu poate ieși. Dan Nistor, fostul jucator al lui Dinamo, a marcat unicul gol al meciului in minutul 4 și a adus a cincea infrangere consecutiva a „cainilor”.…

- Comentatorul Emil Gradinescu a revenit cu noi declarații dupa reacția dura la finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB 1-1. Dupa ce i-a jignit in termeni duri pe Sebastian Colțescu, arbitrul meciului, și George Gaman, arbitrul VAR, imediat dupa finalul meciului, printr-un mesaj pe Facebook, Emil Gradinescu…

- Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor final 1-0, iar Ivaylo Petev e pe "lei" mari. Ardelenii au avut marile ocazii, craiovenii victoria! Andrea Mandorlini este sub presiune maxima, oportunitațile uriașe ale lui Tachtsidis nu l-au salvat și pe el. Alb-albaștrii viseaza din nou la titlu, chiar daca victoria…

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- In ședința de la Sinaia, liberalii au votat in unanimitate sa mearga singuri la alegerile din 2024 și nu intr-o alianța cu PSD, varianta vehiculata mai mulți lideri cu diverse ocazii. PNL a ales varianta candidaturii pe liste proprii in alegerile din 2024 și au circulat informații ca Nicolae Ciuca…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu Paolo Gentiloni, Comisar pentru Afaceri Economice si Financiare, si cu Adina Valean, Comisar European pentru Transport, despre reformele si investitiile majore cu bani europeni, despre masurile bugetare adoptate recent de Guvern si despre…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, despre romanii din Fasia Gaza, ca celula de criza comunica cu aproape fiecare dintre ei. „Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”. Premierul a precizat ca in acest moment nu sunt motive de ingrijorare asupra vietii lor dar toata lumea…