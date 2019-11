Intr-un interviu acordat miercuri saptamanalului Die Zeit si publicat joi, britanicul in varsta de 53 de ani apreciaza ca genocide au avut loc in mod repetat in cursul ultimelor cinci secole. ”In fapt am putea spune ca este un eveniment regulat”, potrivit unor fragmente difuzate miercuri de revista.



”Fapt este ca milioane de oameni au fost ucisi in circumstante crude in cursul Istoriei”, a subliniat el, apreciind ca Holocaustul, in care sase milioane de evrei au fost exterminati, a fost ”doar o simpla mizerie in plus in istoria umana”.



Roger Hallam a dat totdata asigurari…