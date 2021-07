Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul BioNTech - firma din spatele vaccinului Pfizer-BioNTech, unul dintre cele mai folosite vaccinuri impotriva covid-19 - Ugur Sahin considera ca vaccinarea este o ”responsabilitate individuala” si pledeaza in favoarea unei vaccinari bazate pe transparenta si educatie si care sa nu aiba la…

- Persoanele care nu se vaccineaza „foarte probabil se vor infecta” cu noul coronavirus, care devine tot mai contagios, susține Sahin, precizand ca „urmatoarea generatie a virusului va avea o rata de infectiozitate de aproximativ 6-8, ceea ce inseamna ca o persoana infectata va putea infecta pana la…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza persoanele imunizate cu schema completa ca nu ar trebui sa se simta in siguranța doar pentru ca au facut ambele doze de vaccin și le recomanda acestora sa poarte in continuare masca de protecție, sa pastreze distanța sociala și sa respecte masurile…

- Cresterea din nou a cazurilor de COVID-19 in Israel, unde mai mult de jumatate din populatie este complet vaccinata cu serul Pfizer/BioNTech, este un ''semn preliminar'' al unei posibile eficacitati mai reduse a...

- Precizarile vin in contextul in care unii oficiali locali americani și Organizația Mondiala a Sanatații au recomandat purtarea in continuare a maștilor de protecție, chiar și de persoanele vaccinate complet, ca masura de precauție in fața variantei Delta a SARS-CoV-2.Walensky și alți experți susțin…

- Cele doua doze ale vaccinurilor Pfizer si AstraZeneca asigura o protectie de peste 90% impotriva infectarii cu varianta Delta a coronavirusului, potrivit unui studiu britanic, relateaza AFP. Studiul organizat de Public Health England (PHE) arata o protectie de 96% impotriva spitalizarilor dupa administrarea…

- Doua doze de vaccin Pfizer/BioNTech au dovedit eficiența de peste 95% impotriva infectarii cu coronavirus și a redus drastic spitalizarile și decesele in Israel, statul cu cea mai mare rata de imunizare a populației, arata un studiu publicat in prestigioasa revista medicala The Lancet . La șapte zile…