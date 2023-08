Stiri pe aceeasi tema

- ALERTE DE CALATORIE IN CROAȚIA ȘI PORTUGALIA DIN CAUZA FENOMENELOE EXTREME ȘI INCENDIILOR PROVOCATE DE CANICULA Republica Croația - Coduri roșu și portocaliu de furtuna, ploi torențiale și pericol de inundații Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…

