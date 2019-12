Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au facut un nou anunt de ultim moment in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene, care sunt valabile in orele ce urmeaza. Astfel, mai multe zone din tara se afla sub codurile galbene de ceata, care sunt in vigoare pana la orele…

- Un val de aer rece loveste Romania in weekend. Vremea se va raci mai intai in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile vor fi apropiate de pragul inghetului in Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si in zonele montane.

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Mai multe coduri galbene au fost anuntate si sunt valabile in perioada imediat urmatoare. Codurile galbene sunt de ceata si sunt valabile in mai multe zone din tara, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata dimineata, vremea se va raci considerabil, temperaturile fiind mai scazute decat normalul perioadei. De asemenea, se vor inregistra ploi insemnate cantitativ, iar la munte vor fi ninsori si vantul va sufla cu putere.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Desi ploile cuprind aproape toate regiunile, temperaturile raman ridicate fata de normalul perioadei. Joi, 7 noiembrie, se anunta temperaturi de vara, cel mai cald fiind in sudul Munteniei si al Dobrogei. De altfel, conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), toata luna noiembrie va fi cald,…

- Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate,…

- Vremea se menține rece in prima zi a weekend-ului, cand temperaturile maxime nu vor depași 24 de grade Celsius, urmand ca gradele sa urce ușor in termometre in intreaga țara incepand cu ziua de duminica, cand se vor atinge pana la 26 de grade și cand vom avea partea de o vreme in general frumoasa.Meteorologul…