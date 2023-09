Codul bunelor maniere in era digitala, in 2023

Codul bunelor maniere în era digitală, în 2023 - Când și unde NU este politicos să vorbești la telefonul mobil Telefoanele mobile fac parte din viața noastra, dar nu toata lumea respecta regulile de eticheta privind utilizarea lor. Vorbitul la telefon poate sa distraga atenția celorlalți - se pot simți deranjați de zgomot sau pot sa descopere informații, despre viața ta, pe care nu doresc sa le afle. Prin urmare, daca apelul nu reprezinta o urgența, acesta poate aștepta. Iata unde nu este politicos sa vorbești la telefon! In unele situații, vorbitul la telefon poate sa ii deranjeze pe cei din jur. Nu-i obliga pe ceilalți sa iți asculte conversațiile și evita sa folosești telefonul in aceste locuri! Unde… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele mobile fac parte din viața noastra, dar nu toata lumea respecta regulile de eticheta privind utilizarea lor. Vorbitul la telefon poate sa distraga atenția celorlalți – se pot simți deranjați de zgomot sau pot sa descopere informații, despre viața ta, pe care nu doresc sa le afle. Prin…

- Polițiștii locali bistrițeni, in colaborare cu angajați ai operatorului de servicii de transport public local, Transmixt Bistrita, au organizat, miercuri, o acțiune in mijloacele de transport in comun. Acțiunea a avut ca obiect identificarea persoanelor care folosesc mijloacele de transport in comun…

- Incepand cu data de 1 octombrie pensionarii din municipiul Suceava vor circula gratuit pe toate mijloacele de transport in comun, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Va fi ca un cadou de Ziua Pensionarilor. Așa s-a nimerit”, a spus primarul. El a precizat ca inițiativa care ii aparține a fost in dezbatere…

- Angajații STB din București amenința cu greva din cauza salariilor! Capitala ar putea fi blocata la inceputul lunii octombrie, iar asta dupa eșuarea renegocierii contractului colectiv de munca. Ce se va intampla cu mijloacele de transport in comun.

- Sub conducerea prefectului județului Maramureș, Rudolf Stauder, ieri, 4 septembrie, a avut loc o ședința privind pregatirea anului școlar 2023-2024, in vederea implementarii și imbunatațirii masurilor pentru creșterea gradului de siguranța in școli. La intalnire au participat reprezentanți ai Consiliului…

- CTP anunța ca din data de 4 septembrie se vor suplimenta mijloacele de transport pe mai multe linii importante din Cluj-Napoca.Astfel vor fi suplimentate autobuzele de pe liniile: 1, 6, 25, 3, 47, 21, 24B, 19, 30, 31, 36B, 9, 35.Din aceeași data va fi suplimentat si numarul curselor liniei 8L spre Piata…

- Primaria Timișoara a anunțat lucrari la drumuri in acest weekend, „pentru a reduce, pe cat posibil, disconfortul in trafic peste saptamana”. Astfel, intre 18 august, ora 05:00 și 19 august ora 08:00, traficul rutier va fi inchis la intersecția dintre Calea Aradului și Piața Consiliul Europei, precum…

- In perioada 1 19 iulie 2023, in municipiul Galati, au fost sesizate mai multe furturi din buzunare, avand acelasi mod de operare, respectiv sustragerea de bunuri portofele de la femei in varsta, in timp ce acestea se aflau in mijloacele de transport in comun.In urma activitatilor investigative si de…