Codrin Ștefănescu, primele declarații despre boala nemiloasă cu care se luptă Retras din viata politica la jumatatea lunii ianuarie dupa aparitia unor probleme de sanatate, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit astazi care este starea sa actuala de sanatate, dupa analizele medicale efectuate in Elveția: „Ma lupt pana la capat, in felul meu, personal, cu doamna cu coasa! Asta e tot ce trebuie sa știe lumea. E ceva personal, despre care va inchipuiți ca nu-mi face placere sa dau detalii. Dar va pot asigura pe toți ca ma voi lupta cu indarjire pana la capat!”. Codrin Ștefanescu nu a dezvaluit daca diagnosticul sau este sau nu cancer, insa in urma cu o saptamana, un apropiat al sau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

