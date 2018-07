Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a fost revocata de la șefia DNA și fiecare incearca o atraga de partea sa pe fosta șefa a catușelor din Romania. Liderul USR, Dan Barna, i-a lansat o invitație de a se inscrie in partid, iar Kovesi nu a exclus varianta. In raspunsul catre Barna i-a explicat ca dorește sa iși…

- "A fost un schimb de mesaje in care i-am transmis ca se bucura in continuare de increderea si de sprijinul nostru. I-am spus, de asemenea, ca USR are usile deschise pentru domnia sa in masura in care va considera necesar sa intre in politica si i-am spus asta pentru ca Laura Codruta Kovesi este un…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca i-a propus fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, sa se inscrie in partid, afirmand ca, in prezent, este prematur sa spuna daca, in contextul in care va onora invitatia, i se va propune si sa fie candidata partidului la alegerile prezidentiale.…

- Kovesi, invitata sa se inscrie in USR. Președintele partidului, Dan Barna, a anunțat ca i-a transmis fostei șefe DNA ca are ușile USR deschise pentru a se inscrie, chiar și in vedere unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale. Laura Codruța Kovesi nu a dat un raspuns ferm, ci a spus ca, momentan…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca “statul paralel” nu a fost distrus odata cun plecarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru ca este “o cacacatita mult mai mare” si ca el spera ca la un moment dat sa se ajunga in Romania ca “o parte dintre procurori sa actioneze cu buna-credinta…

- Doi dintre liderii de marca ai USR au declarat, luni, ca uniunea va avea propriul candidat la presedintia Romaniei, la alegerile prezidentiale care vor avea loc in 2019. Unul dintre acestia este Stelian Ion, deputatul USR care a fost unul dintre cei mai combativi in comisia parlamentara in…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA, ca seful statului a a ales interesul Romaniei, in caz contrar exista riscul declansarii unor tulburari sociale. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat,…

- Celebrul e-mail care ar fi fost trimis in 2017 de catre Laura Codruta Kovesi propriilor subordonati a creat un scandal imens in spatiul public. Kovesi a negat ca ar fi trimis acel mail, dar Romania TV sustine ca acesta exista si ca sefa DNA a si fost sanctionata de catre Inspectia Judiciara in acest…