- Marian Vanghelie nu l-a ocolit nici pe liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand ca nu este capabil sa stapaneasca functia pe care o are, „ca daca o stapanea punea legislația in acord cu legislația europeana și cu hotararile Curții Constituționale”.

- Marian Vanghelie a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Acesta a spus ca „nu stapanește funcția pe care o are” și ca „putea sa ia decizii și sa-și asume responsabilitatea”.Marian Vanghelie, dezvaluiri incendiare dupa scandalul CCR-Cotroceni: Lui Petre Lazaroiu 'i…

- "Practic, nu am niciun comentariu. Nu aveam un raspuns pregatit o astfel de decizie, aveam un raspuns pentru achitare si mi s-ar fi parut un lucru normal. In conditiile de fata, nu pot sa spun decat ca nu mi-am revenit din socul stirii in sine, deciziei in sine si nu pot sa spun decat ca este absolut…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut o reacția la cald dupa decizia instanței in Cazul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman in care președintele PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuza in serviciu.Avocatul…

- Traian Basescu raspunde acuzatiilor lansate de Liviu Dragnea in timpul discursului sau de la mitingul PSD de sambata seara, potrivit carora fostul presedinte a creat statul paralel. Basescu spune, astfel, ca daca el a creat acest stat paralel, atunci Dragnea este cel care "l-a lins” si "a lins cu sarg…

- Atac extrem de dur lansat de fostul consilier pe probleme de comunicare al fostului premier Mihai Tudose, acum membru PRO Romania, la adresa liderului PSD Liviu Dragnea."Cand Dragnea fugea sa taie porcul cu "Statul Paralel" pe la Vilele SRI, eu dadeam de toti pereti la TV cu Coldea, Kovesi…

- Felix Rache, care s-a alaturat partidului Pro Romania, explica modul cum se plaseaza Liviu Dragnea in relația cu “Statului Paralel”. “Cand Dragnea fugea sa taie porcul cu “Statul Paralel” pe la Vilele SRI, eu dadeam de toti pereti la TV cu Coldea, Kovesi si Maior. Relatia lui Dragnea cu “Statutul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat, marti, un atac la adresa procurorilor DNA care au cerut in dosarul lui Liviu Dragnea pedepse cu executare, atat pentru liderul PSD cat si pentru celelalte persoane cercetate in dosarul DGASPC Teleorman.