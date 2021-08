Codrin Stefanescu, fost secretar general-adjunct al PSD, a publicat un mesaj in care ii ia apararea lui Ludovic Orban si in care ii da mai multe sfaturi despre cum ar trebui sa duca lupta impotriva echipei Citu. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Codrin Ștefanescu susține ca și Liviu Dragnea s-a aflat in situația in care […] The post Codrin Ștefanescu, aliatul lui Ludovic Orban? Mesaj pentru liderul PNL first appeared on Ziarul National .