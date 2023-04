Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Arnold Schwarzenegger a reparat o groapa de pe o strada din cartierul sau din Los Angeles. „Sa nu ne plangem, sa facem ceva”, a spus vedeta in timp ce umplea groapa cu ajutorul unei lopeți, potrivit WSMV4.

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, va calatori saptamana viitoare in Guatemala si Belize, oprindu-se de doua ori in Statele Unite, a anuntat marti ministerul de externe al insulei, citat de Agerpres.Tsai Ing-wen va pleca pentru zece zile cu incepere de la 29 martie, facand escala la New York si…

- Cu fata sa plata, ochii sai de caprioara si urechile de liliac, bulldog-ul francez a urcat in mod constant in acest clasament in ultimul deceniu, ajungand pe locul secund in anul precedent, potrivit organizatiei, care pastreaza cel mai mare registru din Statele Unite dedicat raselor de caini inregistrate…

- Un pasager a incercat sa deschida ușa in timpul zborului și a atacat un insoțitor. Au fost momente de groaza intr-un avion din Statele Unite, in plin zbor. Un pasager a incercat sa injunghie un insotitor de bord si sa deschida o ușa, in timpul unei curse United Airlines de la Los Angeles la Boston,…

- Au fost momente de groaza intr-un avion din Statele Unite, in plin zbor. Un pasager a incercat sa injunghie un insotitor de bord si sa deschida o ușa, in timpul unei curse United Airlines de la Los Angeles la Boston, scrie digi24.ro.

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- La acest moment, pelicula “Nunti, botezuri, inmormantari”, cu Serban Pavlu și Gheorghe Ifrim in rolurile principale, este pe locul 1 pe Netflix, detronand mega-producții occidentale sau de Hollywood. Citește și: Matei Dima, regizorul filmului Teambuilding, amendat cu 10.000 de lei, dupa ce a condus…

- Un important congresmen republican a declarat duminica ca sansele de a avea un conflict militar cu China din cauza Taiwanului "sunt foarte mari", dupa ce un general american a provocat consternare printr-un memoriu in care avertiza ca Statele Unite se vor lupta cu China in urmatorii doi ani, informeaza…