Codecamp, cea mai longevivă conferință IT din România Pe 4 mai va avea loc la București o noua ediție a Codecamp, cea mai longeviva conferința IT din Romania, la care vor participa cei mai buni speakeri tech ai momentului, care vor aborda subiecte de maxim interes pentru industria IT. Evenimentul va cuprinde discuții despre impactul Inteligenței Artificiale in dezvoltarea softwareului sau miturile și adevarurile din spatele condiției de developer full-stack. Pe cele trei scene ale Codecamp_Festival vor urca nume importante ale software development-ului internațional, cum ar fi: Kevlin Henney – consultant, trainer, Michael Feathers – inițiator al… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

