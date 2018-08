COD RUTIER 2018: Avertisment pentru şoferi, când poţi rămâne fără plăcuţele de înmatriculare COD RUTIER 2018: Pentru a circula cu o mașina pe drumurile publice din Romania, șoferii trebuie sa inmatriculeze sau sa inregistreze vehiculul cu care se deplaseaza. Totodata, atata timp cat circula pe drumurile publice, șoferii sunt obligați sa se asigure ca mașina are montate placuțele de inmatriculare, altfel risca amenzi mari sau chiar pedepse cu inchisoarea. Dupa cum stabilește Codul rutier din Romania, șoferii mașinilor care circula pe drumurile publice trebuie sa se asigure ca mașina are montate ambele placuțe de inmatriculare in locurile destinate montarii acestora. Șoferii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

