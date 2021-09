„Cod roşu“ pentru Covid la copii: 16 internaţi la Spitalul de Pediatrie. Care sunt acum simptomele la cei mici? Numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare in Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi este in continua crestere in ultima perioada. Ieri, in zona rosie a unitatii medicale se aflau 16 pacienti, dintre care 3 aveau nevoie de ingrijire in ATI. „Avand in vedere ca suntem la capacitate maxima, adica am ocupat si zona tampon, in zilele urmatoare vom reloca sectii de pediatrie pentru a putea acoperi mai bine pacientii COVID. Este nevoie de o zi-doua pana relocam sectiile, nu trebuie sa uitam ca noi functionam pe jumatate din cladirea spitalului si sectiile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

