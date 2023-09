Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face ravagii in Spania. Locuitorii din Madrid au fost sfatuiți sa stea in case, dupa ce meteorologii au emis o alerta roșie de ploi puternice. Din cauza condițiilor meteo, meciul dintre Atletico Madrid si FC Sevilla a fost amanat.

- Temperaturile au crescut alarmant in Spania, iar acest lucru a dus la o mulțime de incendii de vegetație. Situația a devenit tot mai ingrijoratoare pe masura ce timpul a trecut, iar flacarile s-au extins. Romanii care se afla acum in Tenerife au dezvaluit cat de grava este situația și prin ce trec cei…

- Spania se confrunta cu al treilea val de caldura din aceasta vara. In Valencia s-au inregistrat 46,8 de grade Celsius, un nou record. Localnicii se plang din cauza caldurii și spun ca traiesc in condiții „mizerabile”, potrivit euronews.com.

- Alegerile de duminica din Spania nu au avut un castigator clar, in conditiile in care dreapta nu a reusit sa indeplineasca previziunile privind o victorie suficient de clara pentru a-l indeparta de la putere pe premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Cele doua partide principale…

- INSP a transmis, miercuri, ca valorile crescute ale concentratiei de E.coli descoperite in apa Marii Negre nu au fost constante si nu se incadreaza in ‘situatie anormala’. Potrivit unui comunicat al MS, ca urmare a informatiilor prezente in spatiul public referitoare la concentratii mari de Escherichia…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- O vara cu extreme in intreaga Europa, in care zilele caniculare sunt urmate de furtuni violente, arata Euronews Italia. Nordul Italiei a fost lovit de ploi abundente și vanturi puternice care au doborat copaci, au avariat proprietați, iar mai multe persoane au fost ranite. Estul Franței a fost afectat…

- Anunțata la sfarșitul anului trecut, alianța dintre Renault și Geely a creat deja Horse – care a inceput sa funcționeze de la 1 iulie – o companie specializata in dezvoltarea și producția de motoare termice cu emisii reduse. Aceasta noua companie are sediul in Madrid (Spania), are 9.000 de foști angajați…