Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca urmeaza cinci zile caniculare in județul Buzau, dar și in alte regiuni ale țarii. Codul galben de vreme extrem de calduroasa intra in vigoare de maine, 27 iulie.

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de tip cod roșu pentru mai multe localitați din județul Cluj, acolo unde vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina.

- Meteorologii din cadrul ANM a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul 29 iunie, ora 12:00 ndash; 29 iunie, ora 22:00, in zona Carpatilor Orientali si in estul Carpatilor Meridionali, precum si in cea mai mare parte a Moldovei, in nord estul Munteniei…

- Meteorologii au prelungit avertizarea cod roșu de ploi și vijelii pentru mai multe localitați din județul Alba, pana la ora 17.15. Potrivit meteorologilor, vor fi averse torențiale ce vor acumula 35...45...

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Pentru Capitala, autoritațile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care cetațenii sunt sfatuiți sa ramane in locuințe. Meteorologii anunța, dezvoltare…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, codul galben de ploi torentiale, vijelii si grindina. Acestea se vor extinde spre sudul tarii, iar pana sambata, aproae toata tara va fi sub informare meteo de vreme instabila. Codul galben este in vigoare pana sambata, la ora 10:00.

- Meteorologii au actualizat, miercuri, codul galben de ploi torentiale, vijelii si grindina. Acestea se vor extinde spre sudul tarii, iar pana sambata, aproae toata tara va fi sub informare meteo de vreme instabila. Codul galben este in vigoare pana sambata, la ora 10:00.

- Cotele de pericol au fost depașite în trei localitați din Cluj, la câteva ore de la anunțarea codului roșu de inundații pe câteva rauri din județ. ISU Cluj a trimis mesaje de atenționare RO Alert în Poieni,…