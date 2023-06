Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore pompierii salvatorii au intervenit in 56 de localitați din 19 județe _(AB, AR, AG, BV, CS, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IF, MH, MS, NT, SV, VL) și municipiul București_ pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vantul puternic. Astfel, in cursul zilei…

- Pompieri și jandarmi au intervenit toata noaptea in localitațile doljene Grecești, Raznic și Cernatești, afectate de inundații puternice. Zeci de persoane au fost evacuate, mulți batrani fiind scoși pe brațe din locuințele inundate.

- Din cauza ploilor cazute in ultima perioada in județul Dolj doua drumuri au fost inchise, un pod a cazut, o localitate a ramas izolata, trei case au fost inundate. Situația se prezinta astfel: drumuri inschise DJ606 B Grecești -Busu, are ruta ocolitoare, DJ 606 C surupat (inchis) Secu- Gropanele, are…

- BILANȚUL inundațiilor din Alba: Drumuri blocate, curți inundate și gospodarii afectate BILANȚUL inundațiilor din Alba: Drumuri blocate, curți inundate și gospodarii afectate Fenomene hidrometeorologice violente au afectat județul Alba ieri, 11 iunie 2023, provocand pagube semnificative in opt localitați.…

- Bilanțul distrugerilor provocate de furia apelor, in Alba: Sute de locuințe inundate, localitați fara curent și drumuri blocate Sute de gospodarii inundate, zeci de pompieri militari la datorie, drumuri blocate și localitați fara curent: bilanțul inundațiilor cauzate de ploile torențiale de duminica,…

- In urma ploilor torențiale de vineri, mai multe case, strazi, dar și pasaje rutiere au fost inundate, potrivit publicației locale Tion. Meteorologii au emis vineri cod roșu de ploi torențiale pentru județul Timiș, inclusiv pentru municipiul Timișoara, cu grindina și rafale puternice de vant.Popmpierii…

- Mai multe drumuri au fost inundate, vineri, in zona statiunii Sinaia si in zona localitatii Varbilau in urma ploii torentiale, traficul in zona desfasurandu-se cu dificultate. Conform datelor comunicate de autoritati, DN 71 a fost inundat la Sinaia. Pompierii au fost solicitati, de asemenea, pentru…

- A turnat cu galeata miercuri dupa-amiaza la Cluj-Napoca. In scurt timp, strazile au fost acoperite de ape, iar oamenii au inceput sa sune la 112 dupa ajutor. La ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești, apa a trecut in unele locuri de capota mașinilor. Parcarea de la mall a fost inundata, iar mașinile…