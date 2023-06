Cod roșu de ploi în județele Mehedinți și Gorj: Ministerul Mediului anunță “ore grele” Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a emis un avertisment cu privire la condițiile meteorologice dificile care urmeaza sa afecteze județele Mehedinți și Gorj, precum și parțial județele Hunedoara și Timiș. Potrivit ministrului, intervalul orar cuprins intre 4:00 și 6:00 dimineața va inregistra varful precipitațiilor. Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale. Tanczos Barna anunța “ore grele” in Romania “Ne pregatim pentru cateva ore grele din punct de vedere meteorologic in județele Mehedinți, Gorj și parțial in județul Hunedoara și in Banat, zona județului Timiș va fi afectata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

