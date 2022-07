Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat sambata avertizarile de ploi torențiale, vijelii și grindina. Patru județe sunt sub avertizare cod roșu pana la ora 20.00, iar restul țarii este sub avertizari cod galben și portocaliu.( sursa:digi24) Astfel, potrivit meteorologilor, va fi cod roșu de intensificari puternice…

- Meteorologii au actualizat avertizarile Cod galben si Cod portocaliu vizand valul de caldura si disconfort termic. Totodata, de miercuri la pranz vor veni ploile in Romania. Zonele unde se va stinge la propriu asfaltul incins.

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, va fi Cod galben in județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Valcea, Mehedinți, Dloj, Olt și Teleorman. In aceste zone…

- Meteorologii au emis vineri o informare privind disconfortul termic accentuat, pentru zilele de vineri și sambata, in sud și sud-est,iar pentru vineri in vestul Romaniei. Vineri, in nord, nord-est și centru, iar sambata in sud-est se anunța furtuni, cu ploi torențiale și grindina. Fii la curent…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat in cinci judete. Zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin se vor afla luni si marti sub Cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat, temperaturile inregistrand frecvent valori de 36-38…

- Zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin se vor afla luni si marti sub Cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat. Temperaturile vor inregistra frecvent valori de 36-38 de grade Celsius, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Alerta meteo de ultimul moment. Cod galben de ploi, vijelii și grindina in 25 de județe, printre care Timiș, Arad, Caraș-Severin. Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 25 de judete. Cantitațile de apa pot depași 40 l/mp.

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vant puternic și averse valabila in noua județe din țara pana duminica dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj și Olt. In aceste zone, instabilitatea atmosferica se va accentua…