COD ROȘU de caniculă în România. Temperaturile urcă până la 42 de grade – HARTA zonelor afectate Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare de Cod roșu de canicula valabil de la ora 10:00 și pana luni, ora 21:00. Cel mai afectat va fi vestul țarii, iar maximele se situeaza intre 39 și 42 de grade Celsius. Codul este valabil pentru cinci județe din vestul și nord-vestul țarii, unde se […] The post COD ROȘU de canicula in Romania. Temperaturile urca pana la 42 de grade - HARTA zonelor afectate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

