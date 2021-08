Cod roșu de caniculă în Bulgaria. MAE a emis o atenționare de călătorie In Republica Bulgaria ca Institutul de Meteorologie si Hidrologie din aceasta tara a emis coduri de canicula pentru luni si marti. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, respectivele atentionari sunt: Cod rosu pentru regiunile Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Pleven, Veliko Tarnovo si Ruse, unde temperaturile vor inregistra valori de peste 41 grade Celsius.Cod portocaliu pentru regiunile Vidin, Montana, Vrata, Sofia, Sofia-regiune, Pernik, Kjustendil, Loveci, Gabrovo, Sliven, Smolian, Kardjali, Targoviste, Razgrad, Silistra, Sumen, Dobrici, Varna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

