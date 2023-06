Stiri pe aceeasi tema

- Judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj si zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara si Arges vor intra luni, de la ora 10:00, sub Cod portocaliu de averse torentiale, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, valabile pentru 15 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 6:00 și pana marți, 13 iunie, la ora 10.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj…

- ISU Caraș-Severin a intervenit duminica, in urma ploilor torentiale, pentru evacuarea apei din mai multe curți și garaje din Reșița. Pana la aceasta ora, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Semenic” al județului Caraș-Severin au fost solicitați sa intervina in Reșița in urmatoarele…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut si sapte masini au fost avariate, informeaza News.ro. Capitala si aproape toata tara se afla cub cod galben de de furtuni și vijelii.Pana la ora 18:00, echipajele…