Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundații in 16 județe, pina sambata dupa-amiaza. Sunt in pericol bazinele hidrografice Somes, Mures, Timis, Nera, Cerna, Desnatui, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Ar...

- Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundații in 16 județe, pina sambata dupa-amiaza. Sunt in pericol bazinele hidrografice Somes, Mures, Timis, Nera, Cerna, Desnatui, Jiu, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Siret și Prut. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Hidrologii au emis atenționari Cod Galben și avertizari Cod Portocaliu de inundații pentru mai multe zone din țara, in contextul prognozei meteo pentru urmatoarele 48 de ore. Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de inundații, pana sambata noaptea, pe afluenți ai raului Mureș. COD GALBEN:…

- Hidrologii au emis, astazi, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic Crișul Negru…

- In cursul dimineții de astazi, 13 mai 2021, au mai fost confirmate inca 75 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 29.308. In intervalul 12.05.2021 (10:00) – 13.05.2021 (10:00) au fost raportate 75 de decese (47 barbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu, ce vizeaza 16 bazine hidrografice, informeaz[ Mediafax. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…

- Hidrologii au instituit, marți, cod galben, in mai multe bazine hidrografice in care, pe fondul precipitațiilor abundente, este de așteptat sa se produca inundații. Avertizarea vizeaza și o parte a județului Prahova. "In intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00 pe raurile din bazinele…

- Mai exact, este vorba despre bazinele hidrografice ale Crișului Alb, Bega, Timiș, Barzava, Moravita, Caras, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Rm. Sarat, Putna si raurile mici din Dobrogea.Astfel, in intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00, pe raurile din bazinele hidrografice:…