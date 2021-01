Cod portocaliu în România! Avertizare de fenomene periculoase. Viețile românilor pot fi în pericol Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor – INHGA a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii ce vizeaza rauri din judetele Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Valcea si Arges, valabila pana marti, la ora 12:00. Potrivit hidrologilor, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundatii locale pe raurile din mai multe bazine hidrografice. Fenomene hidrologice periculoase Astfel, vizate sunt bazinele hidrografice Cerna – afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Caras Severin), Jiu – afluentii aferenti sectorului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FENOMENELE VIZATE:Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APӐRARE.BAZINELE HIDROGRAFICE…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod portocaliu si ninsori pentru zona de munte din cinci judete si o alta Cod galben de precipitatii mixte pentru 13 judete, la munte. Potrivit ANM, de luni, ora 18:00, pana marti, ora 8:00, pe crestele Carpatilor Meridionali, la altitudini…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis, luni, un Cod Portocaliu de viscol și ninsori in Carpații Meridionali și un Cod Galben de vant și ploi in mai multe județe ale țarii. Ambele coduri sunt valabile de luni dupa-amiaza pana marți, 5 ianuarie, la ora 08.00. Sunt vizate 13 județe.Conform ANM,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni doua alerte meteo cod galben de ploi și vant puternic. De luni seara intra sub avertizare 17 județe, iar de marți dimineața toata țara. De marți dimineața, Romania intra sub avertizare cod galben de vreme severa. Prima alerta Cod galben va fi in vigoare…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pe rauri din 17 județe din țara de marți ora 6:00 pana miercuri ora 10:00. Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pe rauri din 17 județe din țara de marți ora 6:00 pana miercuri ora 10:00.Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, doua atentionari Cod galben de furtuni si ploi insemnate cantitativ, valabile pana marti seara, care vor cuprinde treptat peste trei sferturi din tara. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie,…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi pentru 17 județe din țara, valabila pana astazi, la ora 10.00. Sunt vizate de atenționarea cod galben județele Alba, Caraș Severin, Gorj, Prahova, Vrancea, Argeș, Covasna, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Dambovița, Mehedinți, Timiș, Buzau, Dolj, Olt și…