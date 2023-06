COD PORTOCALIU de ploi, vant și descarcari electrice, emis in județul Alba. Furtuna puternica la Alba Iulia. Localitațile vizate Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme rea, in noaptea de vineri spre sambata, valabil de la ora 4:05 pana ora 5:00. O furtuna puternica a izbucnit imediat dupa ora 4:00. Cele mai afectate localitați din județul Alba au fost Zlatna, Vințu de Jos, Meteș, Almașu Mare, Bucium, Blandiana și Ceru-Bacainți. De asemenea furtuna […] Citește COD PORTOCALIU de ploi, vant și descarcari electrice, emis in județul Alba. Furtuna puternica la Alba Iulia. Localitațile vizate…