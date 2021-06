Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o noua avertizare Cod rosu de ploi torentiale in localitati din judetul Galați. Potrivit meteorologilor, intre orele 16.30 si 17.30, in judetul Galați, in localitatile Umbrarești, Ivești, Grivița și Costache Negri se vor semnala averse…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis averizare de Cod roșu de averse pana la ora 15.45, in județul Mehedinți. Vor fi afectate localitațile: Orșova, Baia de Arama, Bala, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Balta, Ilovița, Podeni, Dubova, Balvanești, Obarșia-Cloșani, Cireșu, Godeanu. Se vor semnala…

- „Update: COD ROSU. Data emiterii : 17-06-2021 ora 14:00. Valabil de la : 17-06-2021 ora 14:45 pana la : 17-06-2021 ora 15:45 In zona : Județul Mehedinti: Orșova, Baia de Arama, Bala, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Balta, Ilovița, Podeni, Dubova, Balvanești, Obarșia-Cloșani, Cireșu, Godeanu; Se vor semnala…

- Un mesaj de ultima ora transmis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ploi, dar și vijelie. Este vorba despre o avertizare nowcasting (de fenomene periculoase imediate) COD ROȘU, cel mai ridicat nivel din randul acestor tipuri de avertizari meteo. Atenționarea vizeaza județul Mehedinti:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod rosu de vijelie puternica valabila in ora urmatoare in localitati din judetul Mehedinti. In Orsova, Baia de Arama, Bala, Eselnita, Ponoarele, Isverna, Balta, Ilovita, Podeni, Dubova, Balvanesti, Obarsia-Closani,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa imediata valabila pentru zone din județele Arad, Bihor și Caraș-Severin. Se vor inregistra, local, averse torențiale care vor depași 35…50 l/mp, descarcari electrice frecvente, izolat vijelie și grindina. Alerta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari Cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii in 5 județe. Un alt județ este sub alerta Cod galben. Potrivit meteorologilor, o alerta Cod portocaliu incepe vineri la ora 13.15 și dureaza pana la ora 14.15. Vizeaza zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…