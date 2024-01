Cod portocaliu de lapoviță și ninsori în toată țara Potrivit avertizarilor meteorologice, in perioada 7-10 ianuarie, se prevad condiții meteorologice dificile pe intreg teritoriul țarii, cu precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, iar pe drumurile publice naționale se va forma ghețuș. Drumarii vor fi la datorie și vor interveni cu lucrari de deszapezire și combatere a lunecușului pentru a asigura condiții optime de circulație. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

