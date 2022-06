COD GALBEN Se prognozează furtuni în Neamţ Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “instabilitate atmosferica temporar accentuata” – pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 30 iunie, intre orele 14:00-21:00. “In cea mai mare parte a Moldovei, in nordul Dobrogei, estul Munteniei, precum și local in zona Carpaților Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin intensificari ale vantului și vijelii (cu viteze de peste 55-70 km/h), descarcari electrice, averse torențiale și, izolat, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20-30… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

