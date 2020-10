COD GALBEN la munte până duminică A intrat in vigoare o informare meteo care anunța pentru mare parte a țarii ploi și ninsori la munte. O atentionare Cod galben anunța vant puternic la munte, valabila in 17 judete. Pana duminica la ora 16:00, in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii temporar va ploua, iar la munte și posibil in Subcarpații Moldovei și in depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. Local cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și izolat 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari, pe parcursul zilei de sambata indeosebi in sud-vest, iar duminica in est și sud-est in general cu viteze de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

