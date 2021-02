Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua alerta meteo, incepand de maine, 11 februarie, intra in vigoare un nou Cod Galben. Fenomene vizate: racire accentuata, intensificari ale vantului, ninsori in toata țara. Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 12:00 – 12 februarie, ora 12:00 In intervalul menționat,…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului incepand de duminica, de la ora 16:00 si pana luni la pranz in toata sara. In jumatatea de nord a Moldovei, vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada, in Maramures, Crisana si Transilvania…

- Vremea se schimba radical. Un val de aer polar a intrat in țara noastra deja, iar nopțile și diminețile sunt friguroase in majoritatea zonelor țarii. Alina Șerban, meteorolog ANM , a declarat sambata la Antena 3 ca este foarte probabil sa vedem luni prima ninsoare in București. Pana acum ninsorile au…