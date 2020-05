Cod Galben in mare parte a tarii. Ce prognozeaza meteorologii pentru Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO saptamanala. Meteorologii anunta ploi, vijelii si temperaturi mai scazute cu 8-9 grade in intrega tara, incepand de duminica. Toata saptamana viitoare va fi marcata de instabilitate atmosferica, a precizat, pentru Radio Romania Actualitati, Viorica Dima de la Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, inca de ieri, o atentionare tip Cod Galben, valabila astazi, intre orele 10:00 si 23:00. Conform prognozei specialistilor "vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55...65 km h si temporar 70...85 km h, trecator cu aspect de vijelie, pe parcursul…

- Meteorologii au emis, pentru ziua de duminica, o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului in Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei si in estul Olteniei. Luni, o astfel de avertizare va fi valabila pentru judetele Constanta, Tulcea, Caras-Severin si Mehedinti, potrivit news.ro.Administratia…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo valabila, din aceasta noapte, pana maine la ora 10.00. In intervalul mentionat, in zona montana, in nord estul Munteniei si in judetele Constanta si Tulcea, pe litoral, temporar vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 55...80…

- Informare de racire accentuata, ninsori și vant puternic in toata tara. Interval de valabilitate: 21 martie, ora 18 – 25 martie, ora 08 In intervalul menționat, vremea se va raci accentuat in toata țara, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie. noaptea de sambata spre duminica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare meteo valabila, pentru absolut toata tara, pana diseara, la ora 18.00, astfel:Cod Rosu:Fenomene vizate: vant puternic, rafale de peste 140...180 km h;Zone vizate: altitudini de peste 1500 m in Carpatii Meridionali si de CurburaIn Carpatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod Galben, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea, pana dimineata.Potrivit specialistilor de la ANM sunt vizate zonele litorale ale judetelor Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari ale vantului, cu rafale in…

- Cea mai rece va fi noaptea de sambata spre duminica, atunci cand in depresiuni se vor inregistra chiar și -20 de grade. Vestea buna este ca vremea se mai incalzește la inceputul saptamanii urmatoare. Avertizari de vreme severa de la ANM ANM a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de vant puternic…