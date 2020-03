Cod galben de vânt și pentru județele din vestul țării A intrat in vigoare ultima avertizare emisa, cod galben de vant puternic cu rafale de 100 km/h, valabila in 24 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Sibiu, Brașov, Covasna, Prahova, Dambovița, Argeș […] Articolul Cod galben de vant și pentru județele din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

