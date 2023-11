Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte cod galben de vant, pana vineri seara, la munte. Rafalele vor depași 100 de kilometri pe ora. Vor fi intensificari ale vantului pana la ora 21.00 la munte, in județele Caras-Severin și Hunedoara, la altitudini mai mari de 1.800 metri.…

- Informare meteo de vreme rea: Cod GALBEN de vant puternic in Alba și alte județe. La munte rafale de peste 100 de kilometri pe ora Informare meteo de vreme rea: Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dimineața o atenționare cod galben de vant puternic pentru Alba și alte județe din țara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru aproape toata țara, exceptand județele Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Botoșani, și in unele parți din... The post Cod galben de vant puternic in aproape toata țara. Vantul va sufla cu 55-65 km/h in vestul țarii appeared…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabila pentru aproape intreaga țara, astazi, 8 octombrie, in intervalul orar 10:00 – 23:00 vizand intensificari ale vantului, care la munte pot depași 100 de km/ora. La noapte, 8 spre 9 octombrie, pe fondul unei raciri a temperaturii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca aproape toata țara se afla duminica sub cod galben de vant, cu perioade de intensificari care pornesc din est și sud și se extind treptat in mai multe zone. Duminica incepand cu Duminica incepand cu ora ora 10,00 pana la ora 23,00 vor fi intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, vijelii, instabilitate atmosferica, valabila pana duminica dimineata in cinci judete din vestul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru perioada 4 septembrie 2023, ora 21.00 5 septembrie 2023, ora 10.00 in nord estul Munteniei, sud vestul Moldovei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral. Administratia Nationala de Meteorologie a emis…

- Șase judete din vestul si sud-vestul tarii sunt sub cod galben de furtuna. Vremea se racoreste spre sfarsitul saptamanii, la inceput de septembrie, in toata tara. Vor fi intervale cu instabilitate atmosferica accentuata. Cu toate astea, la finalul lunii septembrie sunt anunțate temperaturi mai mari…