Meteorologii au emis vineri mai multe avertizari Cod galben de ninsori și vant puternic, valabile in zonele montane din zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate zonele de munte din județele Gorj, Valcea, Alba, Brașov, Sibiu, Argeș, Prahova, Dambovița, Caraș-Severin și Hunedoara. In aceste zone, la altitudini de peste 1.800 de metri va ninge si vor […] Articolul Cod galben de ninsori și vant puternic in zonele montane din zece județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .